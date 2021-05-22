Schalke'nin ardından Werder Bremen de küme düştü

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 18:29

Werder Bremen, Bundesliga'da Schalke'den sonra küme düşen ikinci takım oldu.

Bundesliga'da son hafta, milli oyuncumuz Ömer Toprak'ın da forma giydiği Werder Bremen evinde Mönchengladbach karşısında 4-2 kaybetti ve 31 puanda kalarak küme düştü.

Schalke 04'ün ardından Almanya'nın bir diğer köklü takımı Werder Bremen de küme düştü. Bu iki takım önümüzdeki sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek. Werder Bremen, 42 yıl sonra ilk kez Bundesliga'da yer alamayacak.



