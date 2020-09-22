Robin Hood olarak bilinen iş insanı dernek kurdu
Türkiye'nin birçok gecekondu bölgesinde bakkallarda biriken veresiye defterlerini kapatarak gündeme gelen ve 'Robin Hood' ismiyle anılan iş insanı Erdoğan Uludağ daha çok kişiye yardım ulaştırmak için dernek kurdu.
Kamuoyunda yaptığı yardımlarla Robin Hood olarak tanınan iş insanı Erdoğan Uludağ, daha çok ihtiyaç sahibine ulaşabilmek için "Umudum Olur musun" ismiyle yeni bir dernek kurdu. Hayırsever iş insanı Uludağ, birçok gecekondu bölgesinde bakkallarda biriken veresiye defterini kapatmasıyla Türkiye gündemine oturmuştu.
Bugüne kadar öğrencilere, evlenemeyen çiftlere ve bakıma ihtiyacı olan yaşlı insanlara desteklerini sürdürdüklerini belirten Uludağ, 'Robin Hood' olarak anılmaktan rahatsızlık duyduğunu, yeni kurdukları Umudum Olur musun derneğiyle faaliyetlerine devam edeceklerini vurguladı.
HALUK LEVENT'İN CEKETİNİ 75 BİN TL'YE SATIN ALMIŞTI
Daha önce de gündeme gelen Erdoğan Uludağ, Haluk Levent'in ceketini 75 bin TL karşılığında satın alarak derneğe yardım etmişti.
En Çok Okunan Haberler
- Dilmen konuştu, ROK'un FETÖ güzellemesi ifşa oldu
- Sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası ölü bulundu!
- CHP'li Sertel açıkladı! İşte Ersin Düzen'in aldığı maaş
- Turkuvaz, Rıdvan Dilmen'i özür dilemeye çağırdı
- İhaleyi kaptı, paylaşımı yaptı
- Aktif Bank da belgeden çıktı
- Müge Anlı, Aleyna Çakır konusuna ara verdi!
- Rusya'ya destek pankartları taşıdılar!
- Kılıçdaroğlu ziyaret etti, MHP yine durmadı
- Cumhurbaşkanı adayımız olacak
Video Haberler
- İBB ve USTDA arasında 5 milyon dolarlık hibe anlaşması
- Müge Anlı'dan yeni Aleyna Çakır açıklaması
- Görüntüleri sosyal medyada gündem olan doktoru üzen olay
- Yavuz Bingöl: Yandaşlık kötü bir şey değil
- Parkta sopa ve kürekle ‘korku’ nöbeti
- Canlı yayında açıkladı: Ben de aynı sorunu yaşıyorum
- Gömüldükten sonra tabutu yakıldı
- Bu köpeğin en büyük zevki sörf yapmak
- Dev dalgalar araçları böyle yuttu
- Otobüste dehşet anları! Maske tartışmasında kan aktı
En Çok Okunan Haberler
- Dilmen konuştu, ROK'un FETÖ güzellemesi ifşa oldu
- Sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası ölü bulundu!
- CHP'li Sertel açıkladı! İşte Ersin Düzen'in aldığı maaş
- Turkuvaz, Rıdvan Dilmen'i özür dilemeye çağırdı
- İhaleyi kaptı, paylaşımı yaptı
- Aktif Bank da belgeden çıktı
- Müge Anlı, Aleyna Çakır konusuna ara verdi!
- Rusya'ya destek pankartları taşıdılar!
- Kılıçdaroğlu ziyaret etti, MHP yine durmadı
- Cumhurbaşkanı adayımız olacak