Fenerbahçe'de Attila Szalai, Dimitris Pelkas, Luiz Gustavo ve Mesut Özil, Dinamo Kiev maçını değerlendirdi

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 21:32

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Dinamo Kiev ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertli futbolcular Attila Szalai, Dimitris Pelkas, Luiz Gustavo ve Mesut Özil, açıklamalarda bulundu.

SZALAI: "PEREIRA'NIN SİSTEMİNDE BAŞARILI OLABİLİRİZ"

Macar stoper Attila Szalai, şu ifadeleri kullandı:

"Hazırlık dönemi iyi gidiyor. İyi ve yoğun idmanlar yapıyoruz. Fiziksel ve taktiksel seviyemizi geliştirmeye çalışıyoruz. Haftaya başlayacak Süper Lig'e hazır olmak istiyoruz. Takım olarak bu sistemde iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Vitor Pereira'nın sisteminde başarılı olabiliriz. Hatalarımız var ama düzelteceğiz. Bu her sistemde olur. İyi yoldayız. Arkadaşlarımızın kademesine girmemiz ve çok koşmamız lazım. Teknik ekip bize bunları en iyi şekilde anlatıyor."

PELKAS: "GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN NOKTALAR VAR"

Karşılaşmada bir gol kaydeden Yunan futbolcu Dimitris Pelkas ise, geliştirmeleri gereken noktaların olduğunu vurguladı:

"Hazırlık sürecini iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Dinamo Kiev sezonu bizden daha önce açtı. Geliştirmemiz gereken noktalar olduğunu düşünüyorum. Daha çok çalışacağız. Lig başlangıcına hazır olmamız gerekiyor. Bizden şampiyonluk bekleniyor. Biz de maç maç giderek şampiyon olmak istiyoruz."

GUSTAVO: "YENİ FELSEFE EDİNİYORUZ"

Brezilyalı Luiz Gustavo ise şunları söyledi:

"Hazırlık süreci iyi geçiyor. Yeni hocamızla yeni felsefe ediniyoruz. Bu sistemde herkes çok çalışmalı. Şampiyonluk için hazırlanıyoruz. Taraftarlarımıza da kavuşacağız. Onlarla çok güçlüyüz ve onlar yanımızda olursa, mükemmel bir sezon geçirebiliriz."

Mesut Özil ise, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bize destek olan herkese çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.