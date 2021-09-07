Ronaldo Nazario: "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için yıldız futbolcular yetmez"
Dünya futbolunun en önemli forvetlerinden olan Ronaldo Nazario, PSG'nin transferlerini ve Şampiyonlar Ligi mücadelesini değerlendirdi.
Bu yaz transfer sezonunda Lionel Messi ve Sergio Ramos gibi transferlerle dikkat çeken ve Kylian Mbappe'yi de sezon sonuna kadar takımda tutmayı başaran PSG, Şampiyonlar Ligi'nde en büyük favori olarak görünüyor.
Eski Brezilyalı yıldız Ronaldo Nazario, ise bunun böyle olmadığını düşünüyor. Kendisi hakkında çekilecek belgesel üzerine bu konuyu değerlendiren Ronaldo, ""Real Madrid'de Los Galacticos gibi yıldızlarla dolu bir dönemde oynadım. Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadım. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için birçok etkenin bir arada olması lazım. Sadece yıldızlar topluluğu bir takım olmak yetmez" ifadelerini kullandı.
2002 Dünya Kupası'nda yaşadığı şampiyonluk sonrası Real Madrid'in yolunu tutan Ronaldo, Los Galaticos ile sadece bir kez La Liga şampiyonluğu yaşamıştı.
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