Ronaldo'dan ayrılık iddialarına "sus" mesajı

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 14:18

Serie A'da 2020-21 sezonu sona ererken şampiyonluğu Inter'e kaptıran Juventus, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi. Cristiano Ronaldo ise yaptığı paylaşımla takımdan ayrılacağı iddialarını yalanladı.

Serie A'da 2020-21 sezonu sona ererken Juventus'un 9 yıllık hegemonyasını Inter şampiyon olarak kırdı. Juventus ise son anda Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi.

İtalya'da dün oynanan son hafta maçlarında Juventus deplasmanda Bologna'yı 4-1'le geçti. Napoli'nin Verona ile 1-1 berabere kalmasıyla Juventus, Devler Ligi biletini kaptı.

Ligi 29 golle zirvede tamamlayan Cristiano Ronaldo gol kralı oldu. Portekizli yıldız böylece Avrupa'nın 5 büyük liginin 3'ünde gol kralı oldu.

36 yaşındaki oyuncu takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaları ise maç sonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıtladı. Ronaldo, sosyal medya hesaplarından "sus" işareti yaptığı bir fotoğrafla beraber, takımının soyunma odasından bir görüntü paylaştı. Yıldız oyuncu yaptığı paylaşımda "Sonuna kadar" mesajını yazdı.



