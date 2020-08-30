RTÜK üyesi İlhan Taşcı, Akit TV için harekete geçti

30 Ağustos 2020 Pazar, 19:12

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'de yapılan tören televizyonlardan canlı olarak yayınlandı. Bu sırada devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaretinin haberini veren Akit TV ise bir skandala imza atarak haberi, 'Devletin zirvesi Anırkabir'de' olarak verdi.

Akit TV'nin 'Devletin zirvesi Anırkabir'de' ibaresiyle servis edilen habere tepki gösteren Taşcı, ''Yayınla ilgili en ağır yaptırım istemiyle RTÜK Başkanlığına yarın resmi olarak başvuracağım'' dedi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Taşçı, şu ifadeleri kullandı:

''30 Ağustos Zaferimizin kahramanı Ulu Önder Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’deki törene ilişkin yayında Akit TV’nin imza attığı ahlaksızlık görmezden gelinemez. Yayınla ilgili en ağır yaptırım istemiyle RTÜK Başkanlığına yarın resmi olarak başvuracağım. Cumhuriyet ve kazanımları ile Ulu Önder Atatürk’e yönelik ahlaksızlık konusunda sicili hayli kabarık ve karanlık olan Akit TV’nin bu terbiyesizliği KJ hatası denilerek geçiştirilemez. RTÜK Üst Kurulu ilk toplantısında bu yayını masaya yatırmalıdır, gerekeni yapmalıdır.''