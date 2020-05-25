RTÜK Bildirici’nin sözlerine “Gerçeğe aykırı” dedi ancak yalanlamadı

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 17:07

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), yurt dışında görevlendirilen üye ve üst kurul uzmanlarına harcırah kanununda belirlenen makam derecelerine göre harcırah ödemesinin yapıldığı, miktarın da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen yürürlükteki kanunla belirlendiği bildirildi.

RTÜK, eski Üst Kurul üyesi Faruk Bildirici'nin Cumhuriyet'e verdiği röpotaja ilişkin olarak açıklama yaptı.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, eski bir üyenin kurumdaki yurt dışı görevlendirmelerle ilgili kamuoyunu yanıltıcı ve yanlış beyanlarda bulunduğu belirtilerek, "Bu açıklamalar nedeniyle halkımızda oluşabilecek yanlış anlaşılmaların ve haksız değerlendirmelerin önüne geçilebilmesi için bu açıklamanın yapılması zaruret arz etmiştir" ifadesi kullanıldı.



Üyeler ve uzmanların üst kurul toplantısında üyelerin onayıyla belirlenip, görevlendirildikleri bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yurt dışında görevlendirilen üye ve üst kurul uzmanlarına, Harcırah Kanunu'nda belirlenmiş olan makam ve derecelerine göre, harcırah ödemesi yapılmaktadır. Harcırah miktarı, üst kurul tarafından değil, TBMM tarafından kabul edilen ve yürürlükte olan kanunla belirlenmektedir. Kamuda böyle olduğu gibi özel sektörde de şehirlerarası ya da uluslararası göreve gönderilen her kişiye harcırah ödendiği herkesin malumudur. Yurt dışında görevli personel, konaklama, ulaşım ve üç öğün yemek gibi giderlerini kendisine ödenen harcırahtan karşılamaktadır. Görev dönüşünde de bunların faturasını kuruma ibraz etmektedir. Türkiye'nin tezlerinin anlatıldığı ve dünyadaki yayıncılık konusundaki gelişmelerin izlenip, tartışıldığı görevlerden dönüldüğünde hazırlanan raporlar, üst kurulda onaylanarak, devlet hafızasındaki yerini almaktadır. Yalan beyanlarıyla kamuoyunu yanıltan eski üye, 3,5 aylık görevi esnasında bu sistem dahilinde KKTC'de görevlendirilmiş ve kendisi de diğer üyelerle aynı harcırahı almıştır. Bu harcırahıyla toplantının yapıldığı şehirde, konaklama ve ulaşım bedellerini ödemiştir"

RTÜK açıklamasında 230 Avro'luk günlük harcırahtan söz eden Faruk Bildirici de sert sözlerle hedef alındı.

"RTÜK bugüne kadar pek çok konuda eleştirilmiştir. Ancak RTÜK, eski bir üyesinin kendisinin de yasalar çerçevesinde kullandığı harcırahı, üye ve uzmanlar sanki yasa dışı bir gelir elde ediyorlarmış gibi yansıtmasıyla ilk kez karşılaşmıştır.

3,5 ay görev yaptıktan sonra üyelikten çekilmiş sayılması, kendisinde RTÜK takıntısına yol açan bu üyenin, gündemde kalabilmek adına yasal iş ve işlemleri yasadışı eylemler gibi göstermesi içinde bulunduğu hezeyanın dışavurumudur."



