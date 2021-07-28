RTÜK'ten BloombergHT'ye ceza: Altaylı'nın sözleri gerekçe gösterildi

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 16:25

Taşçı, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) üç ay önce aynı gruba bağlı Habertürk’ün yazarı ve programcısı Fatih Altaylı hakkındaki şikayetini gündeme alındığını kaydetti.

RTÜK üyesi, Altaylı’nın bir programdaki sözleri nedeniyle kanala oy çokluğuyla yüzde 3 para cezası verildiğini aktardı.

İlhan Taşçı, cezanın, Altaylı’nın yazısı sonrası Habertürk’le Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın ‘karşı karşıya’ gelmesinin ardından verilmesine dikkat çekti.

Taşçı, "Cumhurbaşkanının bayramlaşma görüntüleri nedeniyle İletişim Başkanlığıyla karşı karşıya gelen Fatih Altaylı hakkında TFF’nin 3 ay önceki şikayeti ne hikmetse bugünkü RTÜK gündemine alındı ve Altaylı’nın sözleri nedeniyle Bloomberg TV'ye oy çokluğuyla yüzde 3 para cezası verildi" ifadelerini kullanı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kurban Bayramı’nda partililerle internet üzerinden bayramlaşması sırasında bir süre duraklaması dikkat çekmişti. Habertürk yazarı Altaylı da yayının banttan yapıldığını belirterek görüntünün servis edilmesinin hata olduğunu yazmıştı. Ancak Altaylı ikinci yazısında, yayının canlı olduğu yönünde kendisine bilgi iletildiğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter paylaşımında “Habertürk, karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor” ifadesini kullanmıştı.

Habertürk ise kurumsal açıklama yayınlayarak suçlamayı reddetmiş, Cumhurbaşkanlığı’nın kendilerinden ya da Altaylı’dan özür beklediğini açıklamış ancak ‘özür gerektirecek bir durum’ olmadığını belirtmişti.