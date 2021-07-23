<p>AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partililerle bayramlaşması esnasından gözlerinin kapanması ve bir süre duraksaması sosyal medyanın gündemine oturdu.</p>
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partililerle bayramlaşması esnasından gözlerinin kapanması ve bir süre duraksaması sosyal medyanın gündemine oturdu.

<p>Habertürk yazarı Fatih Altaylı, kaleme aldığı yazıda söz konusu görüntülerin servis edilmesinde Anadolu Ajansı (AA), TRT ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na (CİMER) dikkat çekerek eleştirilerde bulundu. Altaylı'nın eleştirilerinin ardından AA'dan ve CİMER'den söz konusu yayın hakkında açıklama geldi. AA açıklamasında CİMER'den aldıkları için yayına müdahale edemediklerini belirtirken, CİMER'den de 'canlı yayın olduğu için bir şey yapamadık' savunması geldi. Habertürk'te yayımlanan bu yazının ardından CİMER Başkanı Fahrettin Altun, AKP'li ve MHP'li vekillerden art arda kınama mesajları geldi. Habertürk sosyal medyada yayımlanan mesajlarla hedef alındı.</p><p><strong>İşte o mesajların bazıları:</strong></p>
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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, kaleme aldığı yazıda söz konusu görüntülerin servis edilmesinde Anadolu Ajansı (AA), TRT ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na (CİMER) dikkat çekerek eleştirilerde bulundu. Altaylı'nın eleştirilerinin ardından AA'dan ve CİMER'den söz konusu yayın hakkında açıklama geldi. AA açıklamasında CİMER'den aldıkları için yayına müdahale edemediklerini belirtirken, CİMER'den de 'canlı yayın olduğu için bir şey yapamadık' savunması geldi. Habertürk'te yayımlanan bu yazının ardından CİMER Başkanı Fahrettin Altun, AKP'li ve MHP'li vekillerden art arda kınama mesajları geldi. Habertürk sosyal medyada yayımlanan mesajlarla hedef alındı.

İşte o mesajların bazıları:

<p>FAHRETTİN ALTUN</p><p>Yalan haber, karalama ve dezenformasyon ile mücadelemiz sürüyor. Habertürk, karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor. Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız. HABERTÜRKÜ KINIYORUZ!"</p>
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FAHRETTİN ALTUN

Yalan haber, karalama ve dezenformasyon ile mücadelemiz sürüyor. Habertürk, karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor. Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız. HABERTÜRKÜ KINIYORUZ!"

<h3>AKP KOCAELİ MİLLETVEKİLİ R.SEZER KATIRCIOĞUL</h3><p>"Darbelerde basının açıktan alenen desteklerini sağır sultan bile duydu ve biliyor. Alışkanlıkları ve tarzlarında bir değişiklik olmadığı çok belli. Basının Türkiye’yi masa başında ve kalemleri ile dizayn etmelerine asla izin vermeyeceğiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."</p>
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AKP KOCAELİ MİLLETVEKİLİ R.SEZER KATIRCIOĞUL

"Darbelerde basının açıktan alenen desteklerini sağır sultan bile duydu ve biliyor. Alışkanlıkları ve tarzlarında bir değişiklik olmadığı çok belli. Basının Türkiye’yi masa başında ve kalemleri ile dizayn etmelerine asla izin vermeyeceğiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

<h3>AKP NİĞDE MİLLETVEKİLİ SELİM GÜLTEKİN</h3><p>"Habercilikle alakası olmayan, yalan üretim, dezenformasyon ve operasyon merkezi haline gelmiş HABERTÜRKÜ KINIYORUZ!"</p>
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AKP NİĞDE MİLLETVEKİLİ SELİM GÜLTEKİN

"Habercilikle alakası olmayan, yalan üretim, dezenformasyon ve operasyon merkezi haline gelmiş HABERTÜRKÜ KINIYORUZ!"

<h3>MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI İSMAİL ÖZDEMİR</h3><p>"Değişen simalar aracılığıyla olsa da, bilindik yöntemlerle aynı amacın sürdürüldüğünü görüyoruz! Tavrımız açık: Habertürk’ü izlememeye devam ediyoruz… "</p>
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MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI İSMAİL ÖZDEMİR

"Değişen simalar aracılığıyla olsa da, bilindik yöntemlerle aynı amacın sürdürüldüğünü görüyoruz! Tavrımız açık: Habertürk’ü izlememeye devam ediyoruz… "

<h3>ENGİNYURT'TAN TEPKİ</h3><p>AKP ve MHP tarafından Habertürk'ün hedef alınmasına MHP'den istifa ederek Demokrat Parti'ye katılan Cemal Enginyurt'tan tepki geldi. Enginyurt Altun'un medya organlarını hedef almasına tepki gösterdi.</p><p><strong>Enginyurt'un tepkisi şöyle:</strong></p><p>"Ey gazeteciler! Köşe yazarları! Haberciler! Özellikle Habertürk, sen ve senin gibi yalan(!) yanlış(!) haber ve yorum yapanlar! Haddinizi aşmayın(!) Yapacağınız haberleri, köşe yazılarını, yorumları yapmadan evvela. Büyük üstad(!) Fahrettin Altun efendiye gönderin. Yoksa çok kızar."</p>
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ENGİNYURT'TAN TEPKİ

AKP ve MHP tarafından Habertürk'ün hedef alınmasına MHP'den istifa ederek Demokrat Parti'ye katılan Cemal Enginyurt'tan tepki geldi. Enginyurt Altun'un medya organlarını hedef almasına tepki gösterdi.

Enginyurt'un tepkisi şöyle:

"Ey gazeteciler! Köşe yazarları! Haberciler! Özellikle Habertürk, sen ve senin gibi yalan(!) yanlış(!) haber ve yorum yapanlar! Haddinizi aşmayın(!) Yapacağınız haberleri, köşe yazılarını, yorumları yapmadan evvela. Büyük üstad(!) Fahrettin Altun efendiye gönderin. Yoksa çok kızar."

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