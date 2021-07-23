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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, kaleme aldığı yazıda söz konusu görüntülerin servis edilmesinde Anadolu Ajansı (AA), TRT ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na (CİMER) dikkat çekerek eleştirilerde bulundu. Altaylı'nın eleştirilerinin ardından AA'dan ve CİMER'den söz konusu yayın hakkında açıklama geldi. AA açıklamasında CİMER'den aldıkları için yayına müdahale edemediklerini belirtirken, CİMER'den de 'canlı yayın olduğu için bir şey yapamadık' savunması geldi. Habertürk'te yayımlanan bu yazının ardından CİMER Başkanı Fahrettin Altun, AKP'li ve MHP'li vekillerden art arda kınama mesajları geldi. Habertürk sosyal medyada yayımlanan mesajlarla hedef alındı.

İşte o mesajların bazıları: