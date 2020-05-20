RTÜK'ten Halk TV'ye yeni cezalar!

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 17:00

RTÜK, Halk TV'ye ceza yağdırmaya devam ediyor. Son olarak kanalda yayınlanan 5 program için toplamda 129 bin 405 lira olan 5 ayrı para cezası verildi.

19 Mart 2020'de yayımlanan Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi programının konuğu Hüsnü Bozkurt'tu. Bozkurt, koronavirüs sebebiyle Suudi Arabistan'ın hac ziyaretlerini durdurduğunu hatırlattı ve Türkiye'nin 20 bin kişiye umre izni vermesini eleştirdi. Bunun salgını hızlandıracağını savunan Bozkurt, böyle bir durumda yürütmenin başı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorumlu olacağını iddia etti. RTÜK, bu sözlerin "kriz zamanlarında sağduyu ortamını yaralayacağını" savunarak Halk TV'ye 25 bin 881 lira idari para cezası verdi.

Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi'ne bir başka ceza da 20 Mart 2020'deki yayın dolayısıyla kesildi. O yayında konuk RTÜK eski üyesi Faruk Bildirici'ydi. RTÜK, Bildirici'nin sözlerini siyasi bir görüşe yönelik tutum olarak yorumlayarak yine 25 bin 881 lira idari para cezası kesti.

Bir başka ceza ise henüz Türkiye'de koronavirüs vakasının görülmediği 24 Şubat 2020 tarihli Günaydın Türkiye programına kesildi. Programda İran'da 8 kişinin öldüğü hatırlatılıyor, Türkiye'de alınması gereken önlemler konuşulurken yurttaşların virüsle ilgili hızla bilgilendirilmesi gerektiği anlatılıyordu. RTÜK, kriz zamanlarında izleyicilerde korku, panik ve endişe yaratacak yorumlardan kaçınılması gerektiğini belirterek Günaydın Türkiye programına da 25 bin 881 lira idari para cezası verdi.

7 Nisan'da yayımlanan Şimdiki Zaman Siyaset de ceza alan bir başka program oldu. Yayın konuğu Ali Demirsoy'un sözleri, izleyicilerde korku, panik ve endişe yaratacak ifade olarak değerlendirildi. 25 bin 881 lira idari para cezası da bu program için verildi.

Beşinci ceza ise 2 Nisan'da Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarının aktarıldığı yayına verildi. O gün, Türkiye'de 601 sağlık çalışanının virüse yakalandığı açıklanmış, bu sayı 601 sağlık çalışanı hayatını kaybetti olarak aktarılmıştı. Program sunucusu Şule Aydın, yayın esnasında hatayı fark edip 2 kez özür dilemesine rağmen RTÜK, bu hatanın sehven yapılmadığına hükmedip ceza kesti.

10 KEZ YAYIN DURDURMA CEZASI VERİLMİŞTİ

Bu kararlardan önce, Halk TV'ye 2 programından dolayı 10 kez yayın durdurma ve yaklaşık 60 bin lira para cezası kesilmişti. Bu kararlar şimdilik yargıdan dönmüş görünüyor. Halk TV avukatları yürütmeyi durdurma kararı aldı ama dosya kapanmış değil, hukuki süreç sürüyor.