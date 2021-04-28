RTÜK'ten KRT TV'ye "Engin Altay" cezası
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın sözleri nedeniyle KRT TV'ye para cezası verdi. RTÜK Üyesi İlhan Taşcı karara tepki gösterdi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın sözleri nedeniyle KRT TV'ye para cezası verdi.
Twitter hesabından açıklamada bulunan İlhan Taşcı, KRT TV'ye oy çokluğuyla yüzde 2 oranında idari para cezası verildiğini açıkladı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e tepki gösteren Taşcı, "Ebubekir Şahin, iktidardan aldığı güçle muhalefetin neyi söyleyeceğine sınır çizmeye kalkışıyor" dedi.
"RTÜK, eskiden siyasilerin söylemlerini incelemezdi bile" diyen Taşcı, "Ebubekir Şahin, “Cumhurbaşkanımızın emri benim için talimattır” demişti. Erdoğan, AKP grubunda Engin Altay’ı hedef aldı, Şahin de ilk Üst Kurul toplantısının gündemine bu dosyayı aldı. İstedikleri kimse araştırmasın, sorgulamasın, konuşmasın, sussun" diye devam etti.
NE OLMUŞTU?
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, KRT TV'de konuk olduğu programda Erdoğan'ı Menderes'in politikalarından örnek vererek eleştirmişti.
Altay şunları söylemişti:
"Rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki, Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e. Onu biz sandıkla tıpış tıpış göndereceğiz."
Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik kullandığı “Be ahlaksız, be edepsiz.." sözleri ile ilgili 128 bin TL’lik manevi tazminat davası açmıştı.
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