RTÜK'ten KRT ve Halk TV'ye ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, KRT televizyonu ve Halk TV'ye ceza verdi.

DHA
21 Nisan 2021 Çarşamba, 14:36
RTÜK'ten KRT ve Halk TV'ye ceza
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP'li Engin Özkoç’un katıldığı televizyon programındaki sözleri nedeniyle KRT'ye en üst sınırdan idari para cezası verdi.

İzleme raporlarını gündeme alan RTÜK, KRT televizyonu hakkında hazırlanan uzman raporunu müzakere ederek, Gürkan Hacır'ın sunduğu 'Şimdiki Zaman' programında CHP Milletvekili Engin Özkoç'un sözlerini inceledi. Özkoç'un yayındaki sözlerinin eleştiri sınırlarını aştığını tespit eden RTÜK, yayıncı kuruluşa en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uyguladı. 

HALK TV'YE DE CEZA

Ayrıca, Halk TV'de yayınlanan 'Haber Masası' programında konuk Afşin Hatipoğlu'nun sözleri nedeniyle kanala en üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
 


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