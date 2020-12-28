RTÜK'ten medyaya uyarı: Aile fertlerinin birlikte izleyeceği programlar yayınlayın
RTÜK yaptığı açıklamayla, medya kuruluşlarından sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde aile bireylerinin birlikte izleyebileceği programlar yayımlamasını istedi. Açıklamada "Medya hizmet sağlayıcıların özellikle 4 günlük zaman zarfında tüm aile fertlerinin birlikte seyredeceği programların seçiminde daha hassas davranmalarını bekliyoruz" denildi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yaptığı yazılı açıklamayla medya kuruluşlarını yılbaşını da kapsayan karantina süreci için uyardı.
Açıklamada, özellikle tam gün sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde, 'ailelerin çocuklarıyla birlikte ekran karşısında daha çok zaman geçirdiği' ifade edildi. Televizyonlarda yayımlanan programların etkisinin önce aileler üzerinde görüldüğü ve ardından tüm topluma yansıdığı savunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'HASSAS DAVRANMALARINI BEKLİYORUZ'
"Yeni yılla birlikte 4 gün boyunca aziz vatandaşlarımızın evde aileleriyle birlikte zaman geçirecekleri göz önünde bulundurulduğunda, televizyonlarda nostalji günlerinde olduğu gibi ailenin sıcaklığını yansıtacak faydalı, eğlendirici ve bilgilendirici programların yayınlanmasının önemi bir kat daha artmaktadır. Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda medya hizmet sağlayıcıların özellikle 4 günlük zaman zarfında tüm aile fertlerinin birlikte seyredeceği programların seçiminde daha hassas davranmalarını bekliyoruz."
'KANUNİ YÜKÜMLÜLÜĞÜN ÖTESİNDE KAMUSAL SORUMLULUK'
"Maziden hatırladığımız örnek ve güzel ev manzaralarında olduğu gibi evin en küçüğüyle en büyüğünün, belki dedeyle torunun, birlikte izleyebileceği ve dinleyebileceği türden yayınları ısrarla tavsiye ediyoruz. Tüm zamanlarda olduğu gibi çocuk ve gençlerin zihinsel, fiziksel ve ahlaki gelişimine zarar verebilecek türden programların yayınlanmamasına özen gösteren kıymetli yayıncılarımızın, içinden geçtiğimiz bu günlerde çok daha titiz davranmalarını yayıncılık otoritesi olarak altını çizerek hatırlatıyoruz. Bu durum kanuni bir yükümlülüğün ötesinde kamusal sorumluluk olarak görülmelidir. Bilhassa evde kalacağımız günlerde ailelerin çocuklarıyla birlikte izleyebileceği yapımlara ağırlık verilmesi, eğitici ve öğretici yayınların öncelikli olarak yayınlanması temennisiyle tüm medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarımıza başarılar diliyoruz."
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