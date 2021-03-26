Rum kesiminde Türk camisine ırkçı saldırı
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Limasol kentinde yer alan bir Türk camisinin duvarlarına "1821" ve "Bütün Türklere Ölüm" yazılarak ırkçı saldırı düzenlendi.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Limasol kentinde yer alan bir Türk camisine ırkçı saldırı düzenlendi. Yunanistan’ın Osmanlı Devleti’ne karşı başlattığı isyanın 200. yıldönümünde, caminin duvarlarına Yunan bayrakları çizilerek, "1821" ve "Bütün Türklere Ölüm" yazıları yazıldı. Olayla ilgili olarak Rum makamlarından herhangi bir açıklama yapılmazken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla saldırıya tepki gösterdi.
"YUNAN AYAKLANMASININ 200. YILDÖNÜMÜNDE"
Limasol’a bağlı "Episkopi" (Piskobu-Yalova) köyünde bulunan caminin duvar ve kapılarına kimliği belirsiz kişilerce Yunan ayaklanması öven sloganlar yazılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tatar, geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıs konusu ile ilgili müzakere süreçleri öncesinde Rum provokasyonlarının gündeme geldiğini ifade etti. Tatar, "Güney Kıbrıs’ta bulunan camilerimiz ile dini ve kutsal yerlerimiz saldırıya uğrarken, dün de Yunan ayaklanmasının 200. yıldönümünde Limasol’da bulunan camimizin duvarına ’Bütün Türkler ölün şeklinde ırkçı ve faşist sloganlar yazılmıştır" dedi.
Bu olayın Rum zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdiğini savunan Tatar, "1963-1974 döneminde de yüzlerce camimizin saldırıya uğrayıp yerle bir edildiğini de hatırlatmak gerekir" ifadelerini kullandı.
Rum yönetimine öneride bulunan Tatar, "Bu tür ırkçı ve faşist saldırıları organize edip desteklememesi, bunları engellemesi ve sorumluları bir an önce tutuklamasıdır. Temennimiz bu yöndedir" dedi.
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