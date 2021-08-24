Galatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan, İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın Steaua Bükreş ile transferi konusunda anlaşmaya vardığı Olimpiu Morutan, İstanbul'a geldi.
Galatasaray'ın transferi için anlaşmaya vardığı Rumen orta saha Olimpiu Morutan, sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacak.
Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali yaptığı açıklamada, "Morutan, bugün sağlık kontrolleri için İstanbul'a gidecek. Artık Galatasaray'ın futbolcusu" ifadelerini kullanmıştı.
GALATASARAY'A 15. RUMEN
22 yaşındaki oyuncu Galatasaray tarihinin 15. Rumen futbolcusu olacak. Sarı- kırmızılı ekipte daha önce; Gheorge Hagi, Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ionut Lutu, Radu Niculescu, Florin Bratu, Ovidiu Petre, Gabriel Tamas, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici ve Florin Andone forma giymişti.
9. TRANSFER OLACAK
Transfer döneminde Galatasaray şu ana kadar Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Berkan Kutlu, Barış Yılmaz, Sacha Boey, Patrick Van Aanholt, Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk transferlerini açıkladı.
Morutan'ın resmi sözleşmeyi imzalamasının ardından sarı-kırmızılı takım bu sezonki 9 transferini yapacak.
Video Haberler
- Taciz ettikleri eczacı kadının kocasına saldırdılar
- Kız çocuklarının kavgasını kayda alıp bu yanıtı verdi
- Anne ve baba hayatını kaybetti, çocukları ağır yaralı
- Dev asayiş uygulaması: Araçlar didik didik arandı
- Kaza geliyorum dedi, maganda o anları böyle kaydetti
- İstanbul için büyük tehlike kapıda
- A-101'de skandal görüntüler!
- Araçlarla yarışan keçi, sürücülere zor anlar yaşattı
- Belediye kendi kazdığı çukura düştü
- Canlı yayın gafı sosyal medyada gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- İşte Erdoğan'ın 'koltuğunu kaybetmemek' için planı
- 15 yaşındaki Elif'ten haber var
- Cüneyt Arkın'ın açıklamalarına sert tepki
- Generallere ‘Cumhurbaşkanı affı’ tartışılıyor
- Üniversiteden 'Taliban öğrenci' açıklaması
- AKP'nin İYİ Parti ve HDP planı
- Sedat Peker'in hesabı kapatıldı
- Taliban'dan 'terk edin' açıklaması
- İstanbul'da bina çöktü
- İşte partilerin son oy oranları ve risk analizleri