Galatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan, İstanbul'a geldi

24 Ağustos 2021 Salı, 23:14

Galatasaray'ın transferi için anlaşmaya vardığı Rumen orta saha Olimpiu Morutan, sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacak.

Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali yaptığı açıklamada, "Morutan, bugün sağlık kontrolleri için İstanbul'a gidecek. Artık Galatasaray'ın futbolcusu" ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY'A 15. RUMEN

22 yaşındaki oyuncu Galatasaray tarihinin 15. Rumen futbolcusu olacak. Sarı- kırmızılı ekipte daha önce; Gheorge Hagi, Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ionut Lutu, Radu Niculescu, Florin Bratu, Ovidiu Petre, Gabriel Tamas, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici ve Florin Andone forma giymişti.

9. TRANSFER OLACAK

Transfer döneminde Galatasaray şu ana kadar Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Berkan Kutlu, Barış Yılmaz, Sacha Boey, Patrick Van Aanholt, Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk transferlerini açıkladı.

Morutan'ın resmi sözleşmeyi imzalamasının ardından sarı-kırmızılı takım bu sezonki 9 transferini yapacak.