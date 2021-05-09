Rus aktör Ivan Krasko 90 yaşında 5. kez evlenmeye hazırlanıyor

09 Mayıs 2021 Pazar, 00:00

Rusya'da evlilikleriyle sık sık gündeme gelen sinema ve tiyatrosunun ünlü aktörü 90 yaşındaki Ivan Krasko, 5'inci kez nikah masasına oturacak. Üç evliliğinde de kendisinden oldukça küçük kadınlarla olan Krasko geleneği yine bozmadı. Krasko, kendisinden 48 yaş küçük Natalya Smıkova adlı sevgilisiyle yine medyanın ilgi odağı oldu.

TİYATRODA TANIŞTILAR

Rus medyasına konuşan Krasko, kız arkadaşı Natalya Smıkova ile tiyatroda tanıştıklarını söyledi. Natalya’nın sık sık performanslarını izlemek için tiyatroya gittiğini söyleyen Krasko "Birbirimizi seviyoruz. Evlilik planları var" dedi.

Tiyatroda tanışan çiftin aralarında gelişen hızlı yakınlaşmadan sonra geçen ay Krasko'nun koronavirüse yakalanması ve Natalya'nın onu tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinde ziyaret etmesiyle aşklarının büyüdüğü Rus medyasında yer alan haberler arasında.



Krasko, 2015 yılında, kendisinden 60 yaş küçük öğrencisi Natalia Shevel ile St. Petersburg'da 4'üncü kez evlenmişti. 100'den fazla filmde ve çok sayıda tiyatro oyununda 140'ın üzerinde başrol oynayan ünlü aktör, 6 yıl önceki evliliğinde Sovyet donanmasında giydiği üniforması ile damat olmuştu.



SENE BAŞINDA BABA OLDU



Rus aktör Ivan Krasko, 2021 yılı başında, 90 yaşında baba olmuştu. Suni döllenme yoluyla bir kız çocuk sahibi olduğunu televizyonda bir talk şov programında açıklayan ihtiyar delikanlı mutlu haberi "Aşk varsa çocuk sahibi olmanın önünde bir engel olamaz" sözleriyle açıklamıştı. Bu kız bebeğin ünlü aktörün altıncı çocuğu olduğu biliniyor.