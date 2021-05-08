UB40'nin bateristi: MI5 ajanları sosyalist devrim korkusuyla telefonlarımızı dinliyordu
UB40 müzik grubunun bateristi Jimmy Brown, 1980'lerde Britanya istihbarat servisinin UB40 üyelerinin "sosyalist bir devrim yapacakları" korkusuyla evlerini izletip telefonlarını dinlediğini iddia etti.
UB40 müzik grubunun bateristi,
MI5 ajanlarının, kendilerinin sosyalist bir devrim planladıklarından korktuğu için grubun
telefonlarını dinlediğini iddia etti.
En çok 1983'teki popüler
"Red Red Wine" parçasıyla tanınan reggae grubunun bateristi Jimmy
Brown, 1980'lerde Britanya istihbarat servisinin UB40 üyelerinin evlerini
izletip telefonlarını dinlediğini iddia etti.
The Guardian'a konuşan Brown şu
ifadeleri kullandı:
"MI5 telefonlarımızı dinliyor, evlerimizi izliyordu. Her şekilde."
'"Yakalamaları gereken suçlular yok mu?' diye düşünürdük."
"Biz sadece ot içen ve müzik çalan, dünyanın sorunlarını çözmekten bahseden
bir grup müptezeldik."
63 yaşındaki davulcu sözlerine şöyle devam etti:
"Devrim planlamıyorduk ama eğer devrim
olursa hangi tarafta olacağımızı biliyorduk."
Brown'un iddiaları 1997'de The
Daily Mail'in bildirdiği üzere istihbarat servisinin UB40'nin hükümeti
devirmeyi planlayan komünistler olduğu varsayımıyla grubu "yıllarca"
gözetlediğini iddia eden MI5 muhbiri David Shayler'ın iddialarıyla uyuşuyor.
UB40 solisti Ali Campbell daha
önce grubun telefon dinleme kayıtlarını almak için MI5'a dava açmayı
düşündüğünü söylemişti. Kendisi ve grup arkadaşları en sonunda ise yasal tedbirler
almamaya karar vermişti.
The Guardian'a 6 Mayıs'ta konuşan
Campbell, grubun sosyal adaletsizlik, ırkçılık, yoksulluk, apartheid ve
Thatcherizm'le mücadelede "işin erbabı" olduğunu ekledi.
Campbell, "Mezuniyetten
sonra işsiz kalan sekiz kişiydik, Thatcher'ın b** bataklığında güçlükle
ilerlemeye ve buna dair şarkı söylemeye çalışıyorduk. Politikleştirilmiştik,
haklarımızdan mahrum bırakılmıştık ve söyleyecek çok şeyimiz vardı " dedi.
Grubun 1980 tarihli "Madam
Medusa" şarkısı Margaret Thatcher'a ve onun iktidara yükselişine karşı
sert eleştiriler getirmişti.
UB40, 25 Haziran'da yeni albümleri Bigga Baggariddium'u piyasaya sürecek.
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