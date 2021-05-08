UB40'nin bateristi: MI5 ajanları sosyalist devrim korkusuyla telefonlarımızı dinliyordu

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 16:20

UB40 müzik grubunun bateristi, MI5 ajanlarının, kendilerinin sosyalist bir devrim planladıklarından korktuğu için grubun telefonlarını dinlediğini iddia etti.

En çok 1983'teki popüler "Red Red Wine" parçasıyla tanınan reggae grubunun bateristi Jimmy Brown, 1980'lerde Britanya istihbarat servisinin UB40 üyelerinin evlerini izletip telefonlarını dinlediğini iddia etti.

The Guardian'a konuşan Brown şu ifadeleri kullandı:

"MI5 telefonlarımızı dinliyor, evlerimizi izliyordu. Her şekilde."

'"Yakalamaları gereken suçlular yok mu?' diye düşünürdük."

"Biz sadece ot içen ve müzik çalan, dünyanın sorunlarını çözmekten bahseden bir grup müptezeldik."

63 yaşındaki davulcu sözlerine şöyle devam etti:

"Devrim planlamıyorduk ama eğer devrim olursa hangi tarafta olacağımızı biliyorduk."

Brown'un iddiaları 1997'de The Daily Mail'in bildirdiği üzere istihbarat servisinin UB40'nin hükümeti devirmeyi planlayan komünistler olduğu varsayımıyla grubu "yıllarca" gözetlediğini iddia eden MI5 muhbiri David Shayler'ın iddialarıyla uyuşuyor.

UB40 solisti Ali Campbell daha önce grubun telefon dinleme kayıtlarını almak için MI5'a dava açmayı düşündüğünü söylemişti. Kendisi ve grup arkadaşları en sonunda ise yasal tedbirler almamaya karar vermişti.

The Guardian'a 6 Mayıs'ta konuşan Campbell, grubun sosyal adaletsizlik, ırkçılık, yoksulluk, apartheid ve Thatcherizm'le mücadelede "işin erbabı" olduğunu ekledi.

Campbell, "Mezuniyetten sonra işsiz kalan sekiz kişiydik, Thatcher'ın b** bataklığında güçlükle ilerlemeye ve buna dair şarkı söylemeye çalışıyorduk. Politikleştirilmiştik, haklarımızdan mahrum bırakılmıştık ve söyleyecek çok şeyimiz vardı " dedi.

Grubun 1980 tarihli "Madam Medusa" şarkısı Margaret Thatcher'a ve onun iktidara yükselişine karşı sert eleştiriler getirmişti.

UB40, 25 Haziran'da yeni albümleri Bigga Baggariddium'u piyasaya sürecek.