Rusya Federal Güvenlik Servisi açıkladı: Ukraynalı konsolosu gözaltına aldı

Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB), Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u gözaltına aldığını açıkladı.

AA
17 Nisan 2021 Cumartesi, 10:34
Rusya Federal Güvenlik Servisi açıkladı: Ukraynalı konsolosu gözaltına aldı
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Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB), Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi.

FSB'den yapılan açıklamada, Sosonyuk'un, ismi açıklanmayan bir Rus vatandaşından güvenlik birimlerine ait gizli bilgiler temin ederken "suçüstü yakalandığı" iddia edildi.

Sosonyuk'un gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Bu faaliyet diplomatik çalışan statüsüyle uyumsuzdur ve Rusya Federasyonu'na karşı açıkça düşmanca niteliktedir" ifadesi kullanıldı.


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