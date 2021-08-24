Rus silah şirketi yöneticisi, yeni parti S-400 için sözleşme imzalanabileceğini iddia etti
İki ülke arasında Türkiye’deki savunma fuarı IDEF 2021’de belli ilerlemelerin sağlandığı savunuldu. ABD, Türkiye’nin Rus S-400 sistemini almasına yaptırım kartı çıkarmıştı.
Türkiye’nin Rusya ile yeni bir Rus savunma sistemi S-400 satın alımı için imza aşamasına doğru ilerlediği savunuldu. Ankara-Washington ilişkilerinde gerilimli başlıklardan biri olan S-400 konusunda Moskova’dan dikkat çeken haber gündeme düştü. Rus Intarfax ajansı, silah ihracatı yapan devlete ait Rosoboronexport adlı şirketin üst düzey yetkilisine dayandırdığı haberinde, Rusya ve Türkiye’nin yeni bir S-400 hava savunma sistemi anlaşması imzalamaya yakın olduğunu öne sürdü.
Haberde Rosoboronexport’un devlet teknoloji şirketi Rostec’in bir parçası olduğuna işaret edildi. Rosoboronexport’un CEO’su Aleksander Mikheyev’in ikinci bir S-400 sisteminin teslimatına yönelik iki ülke arasında istişarelerin sürdüğünü, nihai aşamaya ilerlendiğini söylediği aktarıldı. Uluslararası askeri-teknik forum Ordu-2021’de konuşan Mikheyev’in “Yakında partnerlerimizle sözleşmeyi formüle etmeye başlayacağız” dediği belirtildi. Bu çerçevede geçen günlerde yapılan Türkiye’deki Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF-2021) belli başarıların elde edildiğini kaydetti.
YAPTIRIM SÜRÜYOR
Mikheyev, “Fuar başarılıydı ve heyetimiz oldukça iyi bir talep programı getirdi” ifadesini kullandı. Haberde Moskova-Ankara’nın ilk S-400’ler için 2017’de anlaşmaya vardığı hatırlatıldı.
Geçmişte de Rusya cephesinden, iki ülke arasında yeni S-400 alımı yönünde görüşmelerin sürdüğüne yönelik iddialar gündeme gelmişti. Türkiye’nin S-400 satın almasına ABD’nin tepkisi sürüyor. Türkiye’ye yönelik yaptırım kartını uygulamaya koyan Washington, aynı zamanda Türkiye’yi yeni nesil F-35 savaş uçağı projesinden çıkarmıştı. ABD’nin, Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in de aralarında olduğu dört kurum yetkilisini yaptırım listesine alan kararı geçen nisan ayında yürürlüğe girmişti. ABD, NATO üyesi Türkiye’nin aldığı Rus sisteminin ittifak sistemleriyle uyumlu olmayacağı iddiasında.
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