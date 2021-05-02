Rusya açıkladı: Teröristler İdlib’deki gerginliği azaltma bölgesinde 36 kez ateş açtı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, son 24 saatte El Nusra Cephesi (Heyet Tahrir Şam) militanlarının İdlib’deki gerginliği azaltma bölgesinde 36 kez ateş açtıklarını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
02 Mayıs 2021 Pazar, 09:58
Rusya açıkladı: Teröristler İdlib’deki gerginliği azaltma bölgesinde 36 kez ateş açtı
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Karpov, İdlib’deki gerginliği azaltma bölgesinde son 24 saat içinde El Nusra Cephesi (Heyet Tahrir Şam) militanlarının 36 kez ateş açtıklarını duyurdu.

36 KEZ ATEŞ AÇILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Aleksandr Karpov, açıklamasında "İdlib gerginliği azaltma bölgesinde El Nusra Cephesi terörist grubunun mevzilendiği noktalardan İdlib’de 17, Lazkiye’de 11, Halep’te 2, Hama’da 6 kez olmak üzere 36 kez (Suriye tarafının verilerine göre ise 33 kez) ateş açıldığı tespit edildi" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Daha önce Rus ve Türk askerlerin, Suriye’de en uzun mesafeli ortak devriye görevini gerçekleştirdikleri, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke bölgesindeki devriyenin 100 kilometreyi geçen mesafede yapıldığı, 10 yerleşim birimindeki durumun izlendiği açıklanmıştı.


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