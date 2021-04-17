Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2020 geliri açıklandı
Kremlin tarafından devletin üst kademelerindeki kişilere ilişkin yayımlanan mal varlığı bilgileri açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2020'de elde ettiği gelir belli oldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2020’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 artışla 9,9 milyon ruble gelir elde ettiği açıklandı. Kremlin tarafından devletin üst kademelerindeki kişilere ilişkin yayımlanan mal varlığı bilgilerine göre, 2019'da 9,7 milyon ruble kazanan Putin'in geliri, geçen yıl 9,9 milyon rubleye (yaklaşık 1 milyon 53 bin TL) yükseldi.
Beyana göre, Putin'in Rusya'da 2 apartman dairesi, 2 otomobil garajı ve 3 otomobili bulunuyor.
Geçen yıl Rusya Başbakanı Mihail Mişustin 19,9 milyon ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov 12,5 milyon ruble gelir elde etti.
Putin’in 2019’da imzaladığı kararnameye göre, Rusya’da devlet başkanı ve başbakanlık görevleri için ödenen maaşlar yüzde 4,3 artırılmıştı.
Video Haberler
- Taksicinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı
- Kuduz vaşak dehşeti! Eşine yapışan hayvana silah çekti
- Afiş de tıpkı 128 milyar dolar gibi uçup gitti
- Arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- Nihat Hatipoğlu'na 'astral seyahat' sorusu gündem oldu
- İstilacı böcek, Anadolu'ya giriş yaptı
- Kılıçdaroğlu: Bunları artık yemeyin, bunlar gidici
- Ayşenur Arslan: Ali Kırca'ya çok kırgınım
- Polisi zora sokan 128 milyar dolar sorusu
En Çok Okunan Haberler
- Sinovac'ın gerçek yaşam’ sonuçları duyuruldu
- Merkez Bankası Başkanı'ndan 128 milyar dolar açıklaması
- Eski hakemden Beşiktaşlıları kızdıran flaş tweet!
- Kanal İstanbul toplantısında zorbalık
- Son anket açıklandı: MHP seçmeninden Erdoğan'a şok!
- Serdar Ortaç'tan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yorumu
- Erdoğan'dan KKTC'ye: Tavır değişti, değişti!
- Genco Erkal ifadeye çağrıldı
- Basın toplantısında CNN Türk muhabirine sert yanıt
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı