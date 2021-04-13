Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov’dan ABD’ye sert uyarı
Reuters haber ajansının haberine göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin savaş gemilerini Karadeniz’e göndermesini provokasyon olarak nitelendirdi.
ABD’nin savaş gemilerinin Karadeniz’e çıkması için Türkiye'ye bildirimde bulunmasının ardından Rusya’dan sert bir açıklama yapıldı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD’yi Rusya sınırlarından uzak durma konusunda uyararak kararı provokasyon olarak gördüklerini belirtti.
Ryabkov, kendi iyilikleri için Karadeniz kıyılarından uzak durmaları gerektiğini söyleyerek ifadelerini şöyle sürdürdü:
‘Amerikan savaş gemilerinin kıyılarımız yakınlarında kesinlikle hiçbir işi olamaz. Bu kelimenin tam anlamıyla kışkırtıcı bir eylem... Açıkça provokasyondur. Gücümüzü test ediyorlar, sinirlerimizle oynuyorlar ama başaramayacaklar.’
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