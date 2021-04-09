ABD bildirimde bulundu: 2 savaş gemisi Karadeniz'e geliyor
ABD 2 savaş gemisini haftaya Türkiye'ye göndereceğini Türkiye’ye bildirdi.
ABD gelecek hafta Türkiye’ye 2 savaş gemisi göndereceğini Türkiye’ye bildirdi. Gemilerin Boğaz'dan geçerek Karadeniz'e geçiş yapacağı belirtildi. Diplomatik kaynaklar, ABD'nin 2 savaş gemisini Karadeniz'e göndereceği yönündeki haberlere ilişkin, "Tarafımıza Montrö Sözleşmesi'ne uygun olarak 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz'e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldı" değerlendirmesinde bulundu.
Kaynaklar, gemilerin 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacağını da belirtti.
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