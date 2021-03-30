Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan Afganistan açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'da şiddetin azalması için azami çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.
Afganistan ve Türkiye’nin ortak girişimiyle başlatılan Asya’nın Kalbi – İstanbul Süreci'nin 9'uncu Bakanlar Konferansı, bu yıl Tacikistan'ın başkenti Duşambe'de yapıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katıldığı görüşmeyle ilgili Lavrov değerlendirmede bulundu. Video konferans yöntemiyle bir konuşma yapan Lavrov, "Afganistan, kalkınma sürecinde zor bir aşamadan geçiyor. Ülkedeki askeri-politik durum halen çok endişe verici" dedi.
Afganistan'da düzenli olarak terör saldırıları düzenlendiğini ve silahlı faaliyetlerde mevsimsel bir artış olabileceğini kaydeden Lavrov, "Bu bağlamda, şiddeti azaltmak için her türlü çabayı sarf etmek gerekiyor" diye konuştu.
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Bu toplantının Doha'daki müzakere sürecine ivme kazandırdığını düşündüklerini söyleyen Lavrov, "Rusya, ABD ile Taliban arasındaki askeri faaliyetlerin sona ermesini ve Doha'da Afganistanlı taraflar arasında doğrudan görüşmelerin başlatılmasını, Afganistan'daki çatışmaların sona ermesi yolunda önemli kilometre taşları olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Sputnik’in aktardığına göre Lavrov, "Elde edilen başarılara dayanarak ulusal uzlaşı ve geniş temsilli hükümet makamları kurma konularına en kısa sürede çözüm bulma yolunda ilerlememiz gerektiğine inanıyoruz" diye ekledi.
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