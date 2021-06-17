Rusya Dışişleri: Türkiye'nin Kabil'deki havalimanının güvenliğini üstlenmesi, ABD-Taliban anlaşmasına aykırı olur

Rusya Dışişleri, Kabil'deki uluslararası havalimanının güvenliğini Türkiye’nin üstlenmeye devam etme teklifi hakkında açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
17 Haziran 2021 Perşembe, 17:12
Rusya Dışişleri: Türkiye'nin Kabil'deki havalimanının güvenliğini üstlenmesi, ABD-Taliban anlaşmasına aykırı olur
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Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO güçlerinin çekilmesinin ardından Kabil'deki uluslararası havalimanının güvenliğini Türkiye’nin üstlenmeye devam etme teklifi ile ilgili olarak, Türkiye’nin Afganistan’da askeri varlığını bulundurmasının, ABD ile Taliban arasında varılan anlaşmaya aykırı olacağını söyledi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre Zaharova, "Herhangi başka bir ülke gibi Türkiye'nin Afganistan'daki askeri birliğini tutması, ABD ile Taliban arasında Doha'da imzalanan anlaşmaya hukuki açıdan ters düşer. Bu belge, yabancı birliklerin 1 Mayıs'a kadar tümüyle çekilmesini öngörüyor. Bu süre, 11 Eylül 2021'e ertelendi ve Taliban hareketi bununla ilgili olumsuz görüşünü açıkladı" dedi.


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