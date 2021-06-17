Rusya'dan Putin-Biden zirvesine ilişkin kritik açıklama
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden zirvesinin önemli bir sonucunun iki liderin nükleer savaşın kabul edilemez olduğunu teyit etmesi olduğunu söyledi.
Sputnik'in aktardığına göre, Kommersant'a demeç veren Ryabkov, "Nükleer savaşta kazanan olmayacağı ve böyle bir savaşın başlatılmaması gerektiği ilkesinin teyit edilmesi, önemli bir kazanım. Açık konuşursak, son yıllarda Washington'un bu yegane olası ve sağlıklı tutuma doktrinel ve kavramsal olarak bağlı kalmaya hazır olduğuna dair giderek artan şüpheler besliyorduk" dedi.
Ryabkov, "Rusya ve ABD, 35 yılı aşkın bir zaman önce belirlenen bu direkt, somut ve herkes için anlaşılır bu ilkede hemfikir olunca, bir anlamda daha büyük bir güven duygusu hissettik" ifadelerini kullandı.
Günümüz dünyasında büyük nükleer cephaneliklere sahip sorumlu nükleer ülkelerin ancak bu şekilde davranabileceğini belirten Ryabkov, "Bu konu etrafındaki her türlü 'oyunlar', belirsizlikler, söylemlerin sertleşmesi sadece zararlı değil, aynı zamanda tehlikeli. Artık bir referans noktamız var. Genel siyasi anlamda bu, zirvenin önemli bir sonucu" diye konuştu.
Putin ile Biden'ın dünkü zirvenin sonunda kabul ettiği ortak bildiride "Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3) bu yakınlarda uzatılması, nükleer silahların kontrolüne olan bağlılığımızın kanıtıdır. Bugün, nükleer savaşta kazanan olmayacağı ve böyle bir savaşın asla başlatılmaması gerektiği ilkesine bağlılığımızı teyit ediyoruz" denmişti.
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