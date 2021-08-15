Rusya Futbol Federasyonu, yabancı futbolcu sınırının kalkmasına ilişkin rapor hazırladı

15 Ağustos 2021 Pazar, 09:57

Rusya Futbol Federasyonu yabancı futbolcu sınırını iptal etmeye hazırlanıyor. Federasyon, Cuma günü tüm kulüplere yeni karar önerilerine dair bir rapor gönderdi.

Rusya basınından Daily Storm'un haberine göre, federasyonun kulüplere gönderdiği raporda yabancı futbolcu sınırının iptali yer aldı. Bununla birlikte yabancı transferlerde kriter ölçümü olabileceği belirtildi. Kulüplere gönderilen sunumda, "Yabancı sınırı rekabeti azaltıyor. Sınırın iptali Rus futbolculara yönelik yüksek mali talepleri de azaltacağı ve kulüpler arasındaki rekabeti arttıracağı belirtildi.

Olası bir iptal kararıyla ilgili birçok kulübün teknik direktörü ve yöneticisi bu kararı destekleyeceklerini açıkladı. Konuyla alakalı henüz resmi bir karar alınmadı.

Yabancı futbolcu sınırı Türkiye'de de çok tartışılmış; Kulüpler Birliği'nin isteğine rağmen,Türkiye Futbol Federasyonu 'yabancı oyuncu sınırlaması' konusunda değişikliğe gitmemişti.