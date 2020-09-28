Rusya: "Çatışmalar bir an önce sonlanmalı"

28 Eylül 2020 Pazartesi, 12:47

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Karabağ’da yaşanan çatışmaların bir an önce sonlanması adına hem iç güçleri hem de dış aktörleri, açıklamalarında özenli ve ölçülü olmaya çağırdı. Rus devlet ajansı Sputnik'in aktardığında göre Rudenko, “Hem iç hem de dış aktörleri, yaptıkları açıklamalar ile kullandıkları dil de dahil olmak üzere azami derecede ölçülü olmaya çağırıyoruz” dedi.

Rudenko, “Bir an önce ateşkes sağlanması ve müzakere masasına geri dönülmesi adına şu anda azami derecede dikkatli ve özenli olmak çok önemli” diye ekledi.

Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan güçleri arasında yeniden alevlenen çatışmalarda taraflar birbirlerini karşılıklı olarak ağır silah kullanmakla ve sivilleri öldürmekle suçluyor. Hem Ermenistan hem Azerbaycan ilk ateş açanın karşı taraf olduğunu söylüyor. Çatışmalar nedeniyle tarafların ikisi de olağanüstü hal ve seferberlik ilan etmiş durumda.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından beri tarafların hak iddia ettiği Karabağ bölgesi, hukuken Azerbaycan’a ait.

TRUMP: BAKALIM DURDURABİLECEK MİYİZ?

ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara ilişkin, "O bölgede çok iyi ilişkilerimiz var ve bakalım (çatışmaları) durdurabilecek miyiz" dedi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan ve Ermenistan arasında artan gerginliğin sorulması üzerine, gelişmelerden haberdar olduğunu söyledi.

Durumu dikkatli bir şekilde izlediklerini belirten Trump, "O bölgede çok iyi ilişkilerimiz var ve bakalım (çatışmaları) durdurabilecek miyiz" diye konuştu.