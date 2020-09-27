ABD’den Azerbaycan ve Ermenistan’a şiddeti durdurma çağrısı
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Washington’un Dağlık Karabağ’da Ermenistan ve Azerbaycan arasında tırmanan gerilimi kararlılıkla kınadığı ve şiddeti derhal durdurma çağrısında bulunduğu belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un yaptığı ve bakanlık tarafından yayınlanan açıklamada, ABD’nin Dağlık Karabağ’da Ermenistan ve Azerbaycan arasında tırmanan gerilimi kararlılıkla kınadığı ve şiddeti derhal durdurma çağrısında bulunduğu belirtildi.
“ABD şiddetin tırmanmasını kararlılıkla kınıyor” denilen açıklama, şöyle devam etti:
“ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı (Stephen) Biegun, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’a ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan’a telefon etti ve her iki tarafı şiddeti derhal sona erdirmeye, gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için aralarındaki doğrudan iletişim hatlarını kullanmaya ve sahadaki gerilimi daha da tırmandıran gereksiz söylem ve eylemlerden kaçınmaya çağırdı.”
Yıllardır çözüm bekleyen bölgede bu sabah erken saatlerde gerilim yeniden tırmanmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun bu sabah cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı ve sivil kayıpların olduğu bildirilmişti.
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