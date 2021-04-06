Rusya Savunma Bakanı: Savaşa hazırlık durumu denetimleri başladı

06 Nisan 2021 Salı, 17:00

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbas bölgesinde gerilim hızla tırmanırken Rus askeri yönetimi, ülkedeki tüm bölgelerde savaşa hazırlık durumunun tespiti için denetimlere başlama kararı aldı. Şoygu, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rus askeri güçlerinin eğitim planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimlerin başladığını kaydeden Şoygu, "Silahlı kuvvetlerin eğitim planı çerçevesinde, askeri yönetim ve birimlerde denetimler başladı" ifadesini kullandı.

Şoygu, ülkenin çeşitli bölgelerinde poligonlarda taktik tatbikatların yapılacağını belirterek, "Denetim çalışmalarının yüksek nitelikte yapılmasını ve askerler ile askeri teçhizatın hareket esnasında güvenliğinin sağlanmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.