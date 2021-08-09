Rusya’da anaokulunda bıçaklı saldırı

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 21:28

Bölge idaresinin Telegram kanalında yayınlanan açıklamaya göre, Rusya’nın Leningrad bölgesinde yer alan Kudrovo kentinde bıçaklı bir adam, özel bir anaokulunun alanına girdi.

Ön bilgilere göre olay sırasında yaralanan olmadı.

SALDIRGAN KAÇTI

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Anaokulundaki görevliler polisi çağırdı, ancak güvenlik görevlisini fark eden saldırgan, polis gelmeden önce ortadan kayboldu.

Rusya İçişleri Bakanlığı, olayı doğruladı ve bıçaklı adamın davranışlarının normal olmadığını bildirdi. Polis, saldırganın peşine düştü.



