Rusya’da anaokulunda bıçaklı saldırı
Rusya’nın Leningrad bölgesinde bıçaklı bir adamın özel bir anaokuluna ait alana girdiği öğrenildi.
Bölge idaresinin Telegram kanalında yayınlanan açıklamaya göre, Rusya’nın Leningrad bölgesinde yer alan Kudrovo kentinde bıçaklı bir adam, özel bir anaokulunun alanına girdi.
Ön bilgilere göre olay sırasında yaralanan olmadı.
SALDIRGAN KAÇTI
Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Anaokulundaki görevliler polisi çağırdı, ancak güvenlik görevlisini fark eden saldırgan, polis gelmeden önce ortadan kayboldu.
Rusya İçişleri Bakanlığı, olayı doğruladı ve bıçaklı adamın davranışlarının normal olmadığını bildirdi. Polis, saldırganın peşine düştü.
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