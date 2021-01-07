Rusya’dan ABD Kongre baskınına ilişkin resmi açıklama
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'nin seçim sisteminin eskidiğini ve çağdaş demokratik standartları karşılamadığını söyledi. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin yazılı açıklamasında, ""ABD’nin teşvik ettiği standartları, dünya çapında ihraç ettiği demokrasi vizyonunu yeniden değerlendirmenin eşiğindeyiz" ifadesini kullandı.
ABD’nin başkenti Washington’da Başkan Donald Trump’ın düzenlediği miting sonrası, ABD Kongresi’ne baskın düzenlemesine ilişkin Rusya açıklamada bulundu.
Washington’daki olayların “ABD’nin iç işleri” olduğunu belirten Zaharova, “ABD’de seçim sistemi eskimiş, sayısız ihlallere fırsat yaratarak çağdaş demokratik standartlara cevap veremez olmuştur” dedi.
ABD’de medyanın toplumda bölünmeye yol açan siyasi mücadelenin aracı haline geldiğini de kaydeden Zaharova, “(Washington’daki olaylarla ilgili olarak) Dost Amerikan halkına tarihindeki bu dramatik anı layıkıyla atlatmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.
"ABD ARTIK DEMOKRASİ ÖRNEĞİ DEĞİL"
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin de yazılı açıklamasında olaylar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
ABD’de yaşanan olayların analiz edilmesi gerektiğine dikkati çeken Volodin, "ABD’nin teşvik ettiği standartları, dünya çapında ihraç ettiği demokrasi vizyonunu yeniden değerlendirmenin eşiğindeyiz. Rusya’da ABD’nin ön plana çıkardığı demokrasi standartlarına atıfta bulunmayı sevenlerin yaklaşımlarını tekrar gözden geçirmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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