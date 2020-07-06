Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Dünya için öneminin göz önünde bulundurulmasını umuyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Ayasofya ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ayasofya’nın statüsüne ilişkin bir kararda, dünya için öneminin göz önünde bulundurulmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Ayasofya’nın ibadethaneye dönüştürülmesi olasılığıyla ilgili, "Ayasofya’nın statüsüne ilişkin bir kararda, dünya için öneminin göz önünde bulundurulmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da daha önce konuyla ilgili "Bu sıra dışı anıtın statüsüne ilişkin tüm kararların dengeli olmasını, bu sorunun inananlar için yüksek hassasiyeti, bilinen dinler arası bağlamı ve UNESCO Dünya Mirası anıtlarının yönetimi alanında mevcut uluslararası yasal düzenlemelerin dikkate alınmasını bekliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
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