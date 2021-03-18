Rusya’dan Biden’ın Putin’e yönelik sözleriyle ilgili açıklama

18 Mart 2021 Perşembe, 13:23

ABD Başkanı Joe Biden'ın Putin hakkındaki ifadeleri ardından Kremlin'den açıklamada bulunuldu. “Biden, ülkemizle ilişkileri kesinlikle iyileştirmek istemiyor” denilen açıklamada, "Biden’ın (Putin hakkındaki) sözleri çok kötü. ABD’ye yönelik yaklaşımlarımızı analiz edeceğiz" denildi.

Biden, ABC News'ten George Stephanopoulos ile gerçekleştirdiği demecinde raporu değerlendirirken, “Vladimir Putin'in bir "katil" olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bir bedel ödeyeceğini" söylemişti.