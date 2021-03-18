Rusya’dan Biden’ın Putin’e yönelik sözleriyle ilgili açıklama
ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında ‘katil’ ifadesini kullanmasıyla ilgili Kremlin'den açıklama geldi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Putin hakkındaki ifadeleri ardından Kremlin'den açıklamada bulunuldu. “Biden, ülkemizle ilişkileri kesinlikle iyileştirmek istemiyor” denilen açıklamada, "Biden’ın (Putin hakkındaki) sözleri çok kötü. ABD’ye yönelik yaklaşımlarımızı analiz edeceğiz" denildi.
Biden, ABC News'ten George Stephanopoulos ile gerçekleştirdiği demecinde raporu değerlendirirken, “Vladimir Putin'in bir "katil" olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bir bedel ödeyeceğini" söylemişti.
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