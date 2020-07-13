Rusya’dan flaş Ayasofya açıklaması: Türkiye'nin iç meselesidir

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 10:28

Sputnik Türkiye’deki habere göre gazetecilere konuşan Verşinin, Ayasofya'nın ibadete açılması kararıyla ilgili, “Bu konunun ülkemizde ve yurt dışında geniş yankı uyandırdığını biliyorsunuz. Ancak genel anlamda biz bunun Türkiye'nin kendi içişleri olduğu düşüncesinden yola çıkıyoruz. Dolayısıyla da içişlerine ne biz ne de başkaları karışmalı” dedi.

Verşinin, yapının dünya kültür ve medeniyeti için taşıdığı öneme de dikkat çekmek istediklerini ifade etti.