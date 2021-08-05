Rusya'dan 'Karadeniz' açıklaması: Uyardık; çatışma enerjisi taşıyor
Türkiye’nin S-400 füze savunma sistemi alımıyla ilgili tutumuna değer verdiklerini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Dördüncü Avrupa Dairesi Direktörü Yuriy Pilipson, Ankara ile işbirliğinde ciddi bir potansiyel gördüklerini ve ilgili makamların bu konuda temaslarını sürdürdüğünü açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Dördüncü Avrupa Dairesi Direktörü Yuriy Pilipson, “Karşılıklı olarak çıkar sağlayan birçok konuda Rusya-Türkiye işbirliğinin giderek geliştiğini memnuniyetle görüyoruz. Askeri-teknik alanda işbirliği de buna dahil. Ortak projelerin uygulanması, özellikle de Ankara’ya 2019’da S-400 Triumf füze savunma sisteminin sevkiyatı, ülkelerimizin bu alanda işbirliğini kapsamlı biçimde geliştirmek konusundaki kararlılığını gösteriyor. Bunun için önemli bir potansiyel görüyoruz” ifadelerini kullandı.
S-400'LER
Sputnik’e konuşan Pilipson açıklamalarına şöyle devam etti: Dışarıdan gelen baskılara rağmen kendi savunma becerilerini sağlamak yönünde hareket eden Türk partnerlerimizin tutumuna kıymet veriyoruz. Ankara’nın bir diğer S-400 bataryasını ne zaman alacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Pilipson, “İlgili makamlar karşılıklı askeri-teknik işbirliğinin daha da geliştirilmesi için temas halinde. Uzmanlar sakince çalışsın, acele etmeye gerek yok” dedi.
"BİRÇOK KEZ UYARDIK; ÇATIŞMA ENERJİSİ TAŞIYOR"
Sea Breeze 2021 tatbikatının Karadeniz’de güvenliği nasıl etkilediği sorusunu yanıtlayan Pilipson, “Maalesef Karadeniz’in huzurlu ve iyi komşuluk bölgesinden tehlikeli bir askeri cepheleşme bölgesine dönüşmekte olduğunu kabul etmemiz gerek. Bu tür tatbikatların krizleri önlemek yerine teşvik ettiği açık” ifadelerini kullandı. Rusya’nın diplomatik ve başka araçlarla ulusal güvenliğini sağlamak için adımlar atmaya devam edeceğini belirten Pilipson, “Sınırlarımızda askeri-siyasi gerginliklerin artmasının çatışma enerjisi taşıdığı konusunda birçok kez uyardık” diye konuştu.
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