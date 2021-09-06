Saadet Partisi'nden Bakan Elvan'a 1,6 milyarlık Cengiz Holding sorusu

06 Eylül 2021 Pazartesi, 17:06

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Hazine Bakanı Lütfi Elvan'a, aldığı dev kamu ihaleleriyle gündeme gelen Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır'a verilen imtiyazlara ilişkin soru önergesi verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın cevaplaması üzerine soru önergesi veren Karaduman, "Karar ile birlikte ilgili firmaya verilen destek düşündürücüdür" dedi. Eti Bakır'a verilen desteğin orta ve küçük ölçekli işletmelere de verilip verilmediğini sorgulayan Karaduman, "Vergi borçlarından dolayı icralık olan çiftçi ve esnaf sayısı kaçtır?" diye sordu.

Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır şirketinin Samsun'da kuracağı katot bakır ve kimyasal gübre üretim tesisine gümrük vergisi ve KDV muafiyeti başta olmak üzere 1.6 milyar TL'lik devlet desteği verileceği ortaya çıkmıştı.



Karaduman'ın soruları şu şekilde:

1. Türkiye’de Eti Bakır’ın Samsun’daki işletmesine sağlanan istisnalar gibi kolaylıkların sağlandığı işletme sayısı kaçtır? Bunların kaçı orta ve küçük ölçekli işletmelerdir?

2. Vergi borçlarından dolayı icralık olan çiftçi ve esnaf sayısı kaçtır? Türkiye’de vergi borçlarından dolayı mühürlenmiş işyeri sayısı kaçtır?

3. Yukarıda sıralanan istisnaların üretici olan çiftçilerimize ve esnaflarımıza sağlanması amacıyla yeni bir düzenleme yapmayı planlıyor musunuz?

4. Son bir yılda hangi firmalara hangi vergi kalemlerinde istisnalar sağlanmıştır? Sağlanan istisnaların maliyeti toplamda ne kadar olmuştur?

5. Asgari ücretten gelir ve damga vergisi kesintisi yapmayı sonlandıracak yeni bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?