Saadet Partisi'nden çok konuşulacak Ahmet Necdet Sezer çıkışı

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, Cumhur İttifakı ile ilgili çarpıcı bir mesaj yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
12 Nisan 2021 Pazartesi, 09:53
Saadet Partisi'nden çok konuşulacak Ahmet Necdet Sezer çıkışı
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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, Cumhur İttifakı'na ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i mumla arar hale geldiğini söyledi. Twitter hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Kaya, "Sayın Erdoğan şimdiki ortaklarının müdahalelerini görünce A. Necdet Sezer’i mumla arar hale geldi" diye yazdı.


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