Saadet Partisi'nden çok konuşulacak Ahmet Necdet Sezer çıkışı
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, Cumhur İttifakı ile ilgili çarpıcı bir mesaj yayımladı.
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, Cumhur İttifakı'na ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.
Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i mumla arar hale geldiğini söyledi. Twitter hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Kaya, "Sayın Erdoğan şimdiki ortaklarının müdahalelerini görünce A. Necdet Sezer’i mumla arar hale geldi" diye yazdı.
Sayın Erdoğan şimdiki ortaklarının müdahelelerini görünce A.Necdet Sezer’i mumla arar hale geldi.— BÜLENT KAYA (@avbulentkaya) April 9, 2021
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