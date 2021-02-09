Saadet Partisi'nden ''kapanan dükkan yok'' diyen Erdoğan'a videolu gönderme

09 Şubat 2021 Salı, 22:56

Saadet Partisi, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan esnafa ilişkin sosyal medya hesabından bir video yayımladı. Erdoğan'ın "Kapanan esnaf yok" dediği konuşmasının yer aldığı videoda, açıklanan destek paketlerinin esnafı kurtarmadığı vurgulanırken, "İktidar esnafa destek olamıyor, olsa dükkan senin" denildi.

''KONGRE SALONLARI DOLU''

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu videoyu, "Kongre salonları dolu, dükkan kepenkleri kapalı" diyerek paylaştı.