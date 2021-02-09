Saadet Partisi'nden ''kapanan dükkan yok'' diyen Erdoğan'a videolu gönderme

Saadet Partisi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Diyorlar ki dükkanlar kapanıyor, şirketleri kapanıyor. Kapanan felan yok" sözleri üzerine "İktidar esnafa destek olamıyor, olsa dükkan senin" başlıklı bir video yayımladı. Videoda, Erdoğan'ın esnafla ilgili konuşmalarına yer verilirken, "Açıklanan paketler esnafı kurtarmıyor" denildi.

cumhuriyet.com.tr
09 Şubat 2021 Salı, 22:56
Saadet Partisi'nden ''kapanan dükkan yok'' diyen Erdoğan'a videolu gönderme
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Saadet Partisi, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan esnafa ilişkin sosyal medya hesabından bir video yayımladı. Erdoğan'ın "Kapanan esnaf yok" dediği konuşmasının yer aldığı videoda, açıklanan destek paketlerinin esnafı kurtarmadığı vurgulanırken, "İktidar esnafa destek olamıyor, olsa dükkan senin" denildi.

''KONGRE SALONLARI DOLU''

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu videoyu, "Kongre salonları dolu, dükkan kepenkleri kapalı" diyerek paylaştı.


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