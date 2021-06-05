Saba Lobjanidze, Atakaş Hatayspor ile üç yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, eski Ankaragüçlü Gürcü futbolcu Saba Lobjanidze ile üç yıllık sözleşme imzaladı.
Atakaş Hatayspor, daha önce Ankaragücü'nde forma giyen 26 yaşındaki Saba Lobjanidze'yi renklerine bağladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 3 yıllık sözleşme imzaladığımız, şu anda Gürcistan Milli Takım kampında bulunan sağ kanat oyuncusu Saba Lobjanidze ile Zoom görüşmesi gerçekleştirdi. Daha önce Ankaragücü'nde forma giyen Saba Lobjanidze'ye ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun" denildi.
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