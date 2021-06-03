Sabah yazarı, “Özgür medya ortamının gereği" dedi, Erdoğan'ı eleştirdi

03 Haziran 2021 Perşembe, 10:12

Mehmet Barlas, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları ve faiz meselesini kaşıyanlar” başlıklı yazısında ekonomideki gidişatın daha da kötüleştirilmesini eleştirdi.

“Özgür medya ortamının gereği olan eleştiriyi de eksik etmeyelim” diyen Barlas şunları yazdı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan nedense her konuşmasında ekonomiye değinirken yüksek faizi maliyetin ana unsuru olarak gösteriyor. Oysa faiz, maliyet unsurlarından sadece bir tanesidir. Türkiye'deki yüksek faiz ise yüksek kur maliyetini asgaride tutmak için kullanılan bir araçtır da... Hatırlanacağı gibi bundan önce de Merkez Bankası yönetiminde yapılan değişiklik kurları patlatmasın diye faizler yüzde 19'a yükseltilmişti. Cumhurbaşkanı önceki günkü açıklamalarında yine faize değindi ve ileri bir tarihte maliyetleri düşürmek için faizlerin de indirileceğini söyledi. Bu açıklama hafif de olsa kurlara hemen yansıdı.”