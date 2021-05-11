Sabahat Akkiraz'dan gündem olan 'Mescid-i Aksa' yorumu

11 Mayıs 2021 Salı, 13:26

Sanatçı Sabahat Akkiraz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

"Madımak'ta canlarımız yakılırken çığlık atanlar, alkışlayanlar, bıyık altından gülenler ve susarak onaylayanlar ile Mescid-i Aksa’da çıkan yangına dans ederek sevinen yahudiler... İşte yobazlık budur

Hangi dinden olduğun önemli değil. İnsan mısın? İnsan değil misin? Bütün mesele bu..." ifadelerini kullandı.