Sabahattin Ali'nin hatıraları Edremit'te gelecek nesillerle buluşacak
Yazar Sabahattin Ali’nin kızı Filiz Ali, babasına kişisel eşyaları, Sabahattin Ali Anı Evi’nde sergilenmek üzere Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş’a teslim etti.
Sabahattin Ali Anı Evi’nde sergilenmek üzere Küratör Sevengül Sönmez’den teslim alınan Sabahattin Ali’ye ait gözlük, pipo, tabaka, el yazısı, ilk çıkarttığı dergi ve ünlü yazarın orijinal fotoğraflarının ardından Sabahattin Ali’nin kızı Filiz Ali’den babasına ait çok özel bir parça daha teslim alındı. Sabahattin Ali’nin 3 yıl yaşadığı evde sergilenecek olan bu nadide eşyalarla Sabahattin Ali’nin değerli hatırası gelecek nesillerle buluşacak.
Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş yaptığı açıklamada, “Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan’ın göreve geldiği günden beri titizlikle üstünde durduğu Sabahattin Ali Evi’nin açılışı için heyecanlı bekleyişimiz devam ederken sokakta ve evdeki son hazırlıkları da tamamlıyoruz. Sayın Sevengül Sönmez’den aldığımız eşyaların ardından, Sayın Filiz Ali’den çok değerli bir parçayı daha teslim aldık. Bu süreçte destekçimiz olan Sayın Filiz Ali’ye bir kez daha tüm Edremitliler adına teşekkür ediyorum” dedi.
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