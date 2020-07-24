Sadece bir yılda 168 bin 250 çocuk suça karıştı; bunların 6 bin 120'si cinsel suç!

24 Temmuz 2020 Cuma, 09:49

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin derlediği verilere göre 12 yılda suça sürüklenen çocuk sayısı yüzde 170 artışla 168 bin 250’ye yükseldi. Bunların 617’si cinayet işledi, 43 bin 102’si gasp olaylarına karıştı, 53 bin 267’si bir başkasını yaraladı ve 6 bin 120’si cinsel suçlara karıştı. CHP’li İlgezdi verileri “AKP’nin sosyal devleti erozyona uğratan ve milyonlarca yurttaşı çaresizliğin kucağına iten ‘yönetilen yoksulluk’ politikası en fazla çocukları etkiliyor. Yoksulluk sınırında büyümek zorunda kalan çocuklar büyüme ve gelişme çağında kaçınılmaz olarak suçla tanışıyorlar” diye yorumladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin derlediği verileri göre Türkiye’de 2008-2019 yılları arasında güvenlik birimlerine getirilen çocuk sayısı 3 milyon 840 bin 723’e ulaştı. Saatte 37, haftada 6 bin 155 çocuk suçun ya faili ya da mağduru oldu.

2008 yılında mağdur olarak kolluk kuvvetlerine getirilen çocuk sayısı 44 bin 153’ken, bu sayı yıllar içinde yüzde 434 artarak, 2019 yılında 235 bin 931’e ulaştı. 2008-2019 yılları arasına suç mağduru olan toplam çocuk sayısı ise 1 milyon 780 bin 428 olarak kayıtlara geçti. Bu verilere göre ayda 12 bin 364 çocuk suçun mağduru oldu.

CİNSEL SUÇLARA KARIŞTILAR

12 sene içerisinde suça sürüklenen çocuk sayısı 2,6 kat arttı. 2008 yılında 62 bin 430 olan suça sürüklenen çocuk sayısı 2019 yılında yüzde 170 artışla 168 bin 250’ye yükseldi. Bunların 617’si cinayet işledi, 43 bin 102’si gasp olaylarına karıştı, 53 bin 267’si bir başkasını yaraladı ve 6 bin 120’si cinsel suçlara karıştı.

2008-2019 yılları arasında suç işlediği gerekçesiyle hakkında işlem yapılan çocuk sayısı 1 milyon 375 bin 977 oldu. 2008-2019 yılları arasında kolluk kuvvetlerine getirilen çocukların yüzde 36’sını suç işleyen 17 yaşından küçük çocuklar oluşturdu. Geride bırakılan 12 yılda haftada 2 bin 205 çocuk suç olaylarının içinde yer aldı.

11 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR DA VAR

2008-2019 yılları arasında fail ya da mağdur olarak güvenlik birimlerine getirilen çocukların yaş gruplarında 11 yaş altı çocukların sayısı yüzde 422 oranında arttı. 12 yıl içerisinde güvenlik birimlerine getirilen 11 yaş altı çocukların sayısı 837 bin 334 olarak kayıtlara geçti. Bu sayı 2008-2019 yılları arasında güvenlik birimlerine getirilen toplam çocuk sayısının yüzde 21,8’ine denk geliyor. Bu verilere göre 12 yılda günde 191 çocuk güvenlik birimlerine teslim edildi.

'YOKSULLUK ÇOCUKLARI SUÇLA TANIŞTIRIYOR'

İlgezdi verileri şöyle yorumladı:

“Sosyal adaleti dışlayan, refah toplumunu görmezden gelen 18 yıllık iktidar politikaları ülkeyi iflasın eşiğine getirdi. Toplumun tüm katmanlarında büyük bir çözülme görülüyor. Yaşanan çözülme konu çocuklar olunca çürümeye dönüyor. Türkiye’de çocuklara dönük politika karnesi kırıklarla dolu. Beslenme hakkının ihlali, bulaşıcı hastalıklar, sefalet bütçesi, yoksunluk, fırsat eşitsizliği çocukların sağlıklı büyüme hakkını ellerinden alıyor.”

“AKP’nin sosyal devleti erozyona uğratan ve milyonlarca yurttaşı çaresizliğin kucağına iten ‘yönetilen yoksulluk’ politikası en fazla çocukları etkiliyor. Yoksulluk sınırında büyümek zorunda kalan çocuklar büyüme ve gelişme çağında kaçınılmaz olarak suçla tanışıyorlar. Sınıfta kalan sosyal devlet çocukları ya fail ya da mağdur olarak suç odaklarının konusu haline getiriyor.”