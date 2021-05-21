Sağanak kazaya neden oldu: 7 yaralı
Bursa’da sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, başka bir otomobille çarpıştı. Kazada, 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Bursa-Balıkesir karayolunun 34'üncü kilometresinde meydana geldi. İzmir otobanından ana yola çıkmak isteyen Onur İskender yönetimindeki 16 SBE 66 plakalı otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp Balıkesir yönüne giden Ali Öztürk yönetimindeki 16 EÖ 781 plakalı otomobile çaptı. Kazada, sürücü Onur İskender ile yanındaki Zehra İskender, Mualla Kılınç, diğer araçtaki Nur Özdemir, Merve Kazan, Hatice Kazan ve Büşra Kazan yaralandı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Video Haberler
- Kaldırımda sebze satan kadınlar arasında yer kavgası
- Film senaryolarını aratmayan hırsız-polis kovalamacası
- Mide bulandıran görüntüler! Sosyal medyadan paylaştı
- Yuvasını traktör tarafından yıkılmasını böyle engelledi
- Marmaray'da tekme tokat kavga anı kamerada
- Ronaldo’dan skandal Türkçe küfür!
- Fenomenlerinin güldüren 'koronavirüs' diyaloğu
- Akşener'den İkizdere'ye destek ziyareti
- Dayı ve babadan skandal görüntüler! Tepki yağdı
- Acıttı iddiasıyla hemşireyi yumrukladı, doktoru darbetti
En Çok Okunan Haberler
- AÇIKLAMA
- Hadi Özışık'tan yeni 'Sedat Peker' açıklaması
- Soylu'nun inkar ettiği kararın belgesi ortaya çıktı
- Süleyman Özışık görevinden ayrıldığını duyurdu
- İkizdere'de Akşener'e yönelik provokasyonun perde arkası
- Cumhur İttifakı Soylu’ya arka çıkıyor
- Perinçek'ten Kalın'ın başkanlığını yaptığı vakfa tepki
- Fahrettin Koca tarih verdi: Önümüzü görebileceğiz
- Prof. Sakarya, tarih verip uyardı: Kâbus ayları olacak
- Olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a kötü haber!