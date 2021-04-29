CHP'li Adıgüzel: Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu’nu sorumlu tutacak

29 Nisan 2021 Perşembe, 15:30

Adıgüzel, tam kapanmaya sosyal desteksiz bir biçimde geçildiğini de söyledi ve vatandaşların açlığa mahkûm edildiğini belirtti. Adıgüzel'in açıklamaları şöyle:

"Hükumet tam kapanma kararı aldı, ancak uygulamayı üç gün sonra başlattı. Şimdi salgının yoğun olduğu İstanbul, İzmir gibi illerden Anadolu'ya bir nüfus akımı başladı. Şu anda yollarda trafik kilitlenmiş durumda, tatil yörelerinde İstanbul trafiği var. Koronavirüs adeta Anadolu'ya göç ediyor. Bu şekilde göreceksiniz, salgının daha az görüldüğü Anadolu illerinde önümüzdeki günlerde salgın patlak verecek.

"DİĞER ÜLKELERE KIYASA SALGIN DÖNEMİNDE HALKA YAPILAN YARDIMLARDA SON SIRALARDAYIZ"

Tam kapanmadan neredeyse toplumun yarısı muaf tutuldu. Bu şekilde evde bir tek babaanne kalacak. Tam kapanma kararlarında; ilave sosyal yardımlar, ekonomik önlemler olmazsa vatandaş açlığa mahkûm edilmiştir. Dünyadaki diğer ülkelerde, salgın döneminde halka yapılan yardımlar açısından sıralamaya baktığımızda Türkiye'nin en son sıralarda olduğu görülüyor. Bizi bu şekilde bir tek Meksika kıskanıyor.

“GÖRECEKSİNİZ, TÜM BU OLAYLARIN SORUMLUSU OLARAK DA BİLİM KURULUNU GÖSTERECEK”

Tüm bilim insanları söylüyor. Tam kapanmayla birlikte yeterli aşı uygulamazsa başarılı olunamaz. Aşıda ne durumdayız? 'Şubat sonunda 50 milyon doz Sinovac aşısı...' Nerede? 'Mart sonunda 100 milyon doz Sinovac aşısı...' Nerede? 'Haziranda 30 milyon doz BionTech aşısı...' Nerede? Sağlık Bakanı dün açıklama yaptı. 'Uğur Şahin'le görüştük, BionTech aşısının iki doz arasındaki süreyi 6-8 haftaya çıkardık' dedi. Neden? Çünkü aşı yok. Fakat Pfizer'in sitesine girin bakın. Bir ay önce 21 Mart 2021'de önerdiği doz aralığı 21 gündür. Şimdi Sağlık Bakanı 8 haftaya çıkarıyor. Topu da Uğur Şahin'e atıyor. Daha önce ne yapmıştı? AKP hınca hınç salonlarda kongreler yapmış, sağlık patlak vermişti, Sağlık Bakanı 84 milyonu sorumlu tutmuştu. Göreceksiniz, önümüzdeki günlerde tüm bu olayların sorumlusu olarak da bilim kurulunu gösterecek."