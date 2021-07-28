Kılıçdaroğlu'ndan Manavgat'taki yangınla ilgili paylaşım

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 18:49

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada meydana gelen ve söndürülemeyen orman yangınına ilişkin paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Temennimiz yangının bir an önce kontrol altına alınması ve tahribatın daha fazla artmaması için" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Manavgat'ta meydana gelen, bizlere büyük bir üzüntü veren orman yangınları nedeniyle tüm #Manavgat halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Temennimiz yangının bir an önce kontrol altına alınması ve tahribatın daha fazla artmaması için."