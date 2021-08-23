Şahan Gökbakar'ın "Enjoy I'm vaccined" eleştirisine Fahrettin Koca'dan cevap geldi.
Oyuncu Şahan Gökbakar geçtiğimiz gün Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan "Enjoy I'm vaccined" kampanyasını eleştirmişti. Gökbakar'ın paylaşımına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cevap verdi.
Oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğretmenlere ve okul personeline aşı zorunluluğu gelmemesini Kültür ve Turizm Bakanklığı tarafından başlatılan "Enjoy I'm vaccined" kampanyası üzerinden eleştirmişti.
Instagram hesabından paylaştığı videoda aklındaki soruları yönelten Gökbakar, şu ifadeleri kullanmıştı;
Turizm sezonuna başlarken ülkemize gelecek olan turistler kendisini güvende hissetsinler diye onlarla temas edecek olan tüm turizm çalışanlarına aşı zorunluluğu getirilmişti. Mevlüt Çavuşoğlu bakanımız tarafından dillendirmiş ardından da 'Enjoy I'm vaccined' adlı kampanyayla duyurulmuştu. Şimdi eğitim sezonu açılıyor ve çocuklarımızla belki de günde 7-8 saat kapalı ortamda temas edecek olan öğretmenler ve okul personelleri için aşı zorunluluğu getirilmedi. Ama beraberinde akıllara çeşitli sorular geldi.
KOCA'DAN CEVAP
Şahan Gökbakar'ın paylaşımına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından cevap verdi.
Koca, Gökbakar'ın önemli bir konuyu dile getirdiğini belirtti. Gökbakar'ın bir bilgi yanlışı olduğunu söyleyen Koca, "Sevgili Gökbakar, devlet turizm sektörü çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmedi. Onlara zorunluysa öğretmenlere de zorunlu olmalıydı diyemeyiz" ifadelerini kullandı.
ŞAHAN GÖKBAKAR aşı konusunda öyle önemli doğruları dile getirdi ki, bir tek bilgi yanlışı diğer sözlerinden ayrılıyor. Sevgili Gökbakar, devlet turizm sektörü çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmedi. Onlara zorunluysa öğretmenlere de zorunlu olmalıydı diyemeyiz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 23, 2021
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