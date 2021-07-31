Sağlık Bakanı Koca: BioNTech aşısının sevkiyatında birkaç gün azalma olacak

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 17:51

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısının sevkiyatında birkaç gün azalma olacağını duyurdu ve aşı için uyarıda bulundu.

Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“MERHABA. Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac’ta aksama yok.”