Sağlık Bakanı Koca: BioNTech aşısının sevkiyatında birkaç gün azalma olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden, BioNTech aşısının sevkiyatına ilişkin açıklamada bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısının sevkiyatında birkaç gün azalma olacağını duyurdu ve aşı için uyarıda bulundu.
Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“MERHABA. Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac’ta aksama yok.”
MERHABA. Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac’ta aksama yok.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 31, 2021
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