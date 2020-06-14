Sağlık Bakanı Koca: Salgın, ciddiyetini koruyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi" dedi.
Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi. Geri adım atmayacak kadar güçlü ve tedbirlerde deneyimliyiz. Başladığımız gün, yarın için güven verici bir gün olsun" ifadesini kullandı. Koca ayrıca, "Kontrollü sosyal hayat, maske + mesafe" ifadesinin yer aldığı fotoğrafı paylaştı.
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